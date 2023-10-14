«Кубань» на своем поле встретится с «Торпедо» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Кубань» — «Торпедо» можно на сайте «СЭ». Трансляция встречи в прямом эфире бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

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По итогам 13-ти туров команда Вадима Евсеева занимает 17 место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Московский клуб находится на восьмой строчке.

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