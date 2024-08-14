Кухарчук рассказал, как ему платили зарплату в «Анжи»

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, как получал зарплату в «Анжи». В какой-то период деньги выдавали пакетами.

— Если говорить про первый сезон, там была наличка. На тот момент у меня была очень большая зарплата для 19-летнего пацана. Сколько? Не скажу. Бухгалтерия приезжала прямо на базу и выдавала деньги в целлофановых пакетах. Я все складировал дома в сумке, сумка в шкафу, шкаф — под замком. А когда в следующем сезоне начался звездный «Анжи», когда мы переехали в Москву и тренировались на базе в Раменском, зарплату перечисляли уже на карту, хотя премиальные выдавали наликом после игр, — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».