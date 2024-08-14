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Сегодня, 12:44

Кухарчук рассказал, как ему платили зарплату в «Анжи»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, как получал зарплату в «Анжи». В какой-то период деньги выдавали пакетами.

— Если говорить про первый сезон, там была наличка. На тот момент у меня была очень большая зарплата для 19-летнего пацана. Сколько? Не скажу. Бухгалтерия приезжала прямо на базу и выдавала деньги в целлофановых пакетах. Я все складировал дома в сумке, сумка в шкафу, шкаф — под замком. А когда в следующем сезоне начался звездный «Анжи», когда мы переехали в Москву и тренировались на базе в Раменском, зарплату перечисляли уже на карту, хотя премиальные выдавали наликом после игр, — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

Футболист играл в «Анжи» с 2010 по 2012 год.

Источник: РБ Спорт
Илья Кухарчук
ФК Анжи
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