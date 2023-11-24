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Ледяхов: «Главный тренер ушел. Естественно, я бы не остался в «Алании» ни при каких условиях»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что покинет владикавказскую команду. 22 ноября клуб объявил об увольнении главного тренера Олега Василенко.

«Еще бумаги не подписаны, но я думаю, что да. На смену тренера были причины. Главный тренер ушел. Естественно, я бы не остался ни при каких условиях. Мы все приняли совместное решение.

Главная причина перестановок — это отсутствие результата? Я бы не сказал, что это была главная причина. Не хотелось бы, чтобы это выходило. Если главный тренер посчитает нужным это озвучить... С моей стороны это будет неправильно», — цитирует «РБ Спорт» Ледяхова.

«Алания» набрала 31 очко в 19 играх и занимают 6-е место в Первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-eshhe-bumagi-ne-podpisany-no-dumayu-chto-pokinu-alaniyu/
Игорь Ледяхов
ФК Алания (Владикавказ)
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