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Сегодня, 15:48

Ледяхов рассказал о строительстве клубного стадиона «Алании» во Владикавказе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал о строительстве клубного стадиона во Владикавказе.

«Строительство идет своим ходом. Нет никаких дополнительных сведений. Все нормально. Сроки мы даже и не обсуждали. Так что конкретики в этом плане нет. Но я знаю, что все идет своим ходом. Строительство продолжает идти», — приводит слова Ледяхова «Спорт День за Днем».

Ранее СМИ сообщали, что у стройки стадиона нет особого прогресса. В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах из-за неготовности стадиона.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/trener-alanii-ledyakhov-vse-normalno-so-stroitelstvom-stadiona-vo-vladikavkaze
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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