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Сегодня, 16:11

Ледяхов считает, что следующий сезон Первой лиги станет самым конкурентным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов назвал следующий сезон Первой лиги самым конкурентным за последние годы.

«Главные фавориты следующего сезона Первой лиги? Выделить кого-то сложно, много команд усиливаются. По нашим сведениям, они готовы побороться за повышение в классе. Команд 10 будут претендовать на выход в РПЛ. Назвать эти клубы? Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Болельщики пускай сами разбираются. «Алания»? Естественно, мы будем бороться за самые высокие места. Мы и в прошлом году заняли третье место. Следующий сезон Первой лиги ожидается самым конкурентным за последние годы? Да, я бы сказал так. Следующий сезон будет более интересным, чем предыдущие. Команды усиливаются. По моим сведениям, многие команды хотят побороться за две путевки в РПЛ и за переходные игры», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Алания» заняла 3-е место в турнирной таблице первой лиги, однако команда не получила лицензию для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе.

Источник: https://legalbet.ru/news/samij-konkurentnij-sezon-za-poslednie-godi-ledyahov/
Игорь Ледяхов
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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