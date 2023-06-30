Ледяхов считает, что следующий сезон Первой лиги станет самым конкурентным

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов назвал следующий сезон Первой лиги самым конкурентным за последние годы.

«Главные фавориты следующего сезона Первой лиги? Выделить кого-то сложно, много команд усиливаются. По нашим сведениям, они готовы побороться за повышение в классе. Команд 10 будут претендовать на выход в РПЛ. Назвать эти клубы? Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Болельщики пускай сами разбираются. «Алания»? Естественно, мы будем бороться за самые высокие места. Мы и в прошлом году заняли третье место. Следующий сезон Первой лиги ожидается самым конкурентным за последние годы? Да, я бы сказал так. Следующий сезон будет более интересным, чем предыдущие. Команды усиливаются. По моим сведениям, многие команды хотят побороться за две путевки в РПЛ и за переходные игры», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Алания» заняла 3-е место в турнирной таблице первой лиги, однако команда не получила лицензию для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе.