Ледяхов: «У «Алании» очень сильный характер, и мы дали бы бой командам РПЛ»

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался о недопуске команды к стыковым матчам за право сыграть в РПЛ.

«Мы надеялись до последнего, что здравый смысл все же восторжествует и нам позволят сыграть. У нас подтвержденный бюджет, нужно было только полгода подождать, пока стадион достроят. Но его строят, все в процессе, я все видел собственными глазами. Наполовину уже все готово. Если бы мы вышли в премьер-лигу, спокойно могли бы полгода играть в Грозном, это 150 км от нас, полтора часа занимает дорога на автобусе. У нас и болельщики туда приезжают, и нет вообще никаких проблем организационного плана. Конечно, парни расстроились, хотя вида никто не подал — это заметно по результатам. Даже когда мы обеспечили себе третье место, все равно руки никто не опустил, выигрывали матчи, хотя знали, что нас не допустят. Ребята повели себя очень профессионально. Я думаю, что у «Алании» очень сильный характер, и мы все-таки дали бы бой командам премьер-лиги», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Владикавказская команда заняла 3-е место в первой лиге по итогам сезона, однако РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона.