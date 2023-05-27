Ледяхов заявил, что «Алания» готова сыграть в стыках за выход в РПЛ

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов отреагировал на информацию об участии команды в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

«Насколько я знаю, мы лицензию пока не получили, но подали апелляцию. В понедельник будет известно, какой нас ждет ответ. Мы настроены на положительное решение и готовы сыграть в стыках. Ребята ждут решения, поэтому все будет известно в понедельник», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

На данный момент «Алания» занимает 3-е месте в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 59 очков в 33 матчах.