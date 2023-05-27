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27 мая, 22:50

Ледяхов заявил, что «Алания» готова сыграть в стыках за выход в РПЛ

Алина Савинова
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Тренер «Алании» Игорь Ледяхов отреагировал на информацию об участии команды в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

«Насколько я знаю, мы лицензию пока не получили, но подали апелляцию. В понедельник будет известно, какой нас ждет ответ. Мы настроены на положительное решение и готовы сыграть в стыках. Ребята ждут решения, поэтому все будет известно в понедельник», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

На данный момент «Алания» занимает 3-е месте в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 59 очков в 33 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-alaniya-gotova-sy-grat-v-sty-kah-klub-nastroen-na-polozhitel-noe-reshenie-posle-apellyatsii/
Игорь Ледяхов
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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