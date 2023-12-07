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Сегодня, 15:37

Ледяхов заявил, что решение руководства «Алании» об увольнении стало сюрпризом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал решение владикавказского клуба о прекращении сотрудничества.

«В конце прошлого чемпионата у нас ушли три основных футболиста — защитник, полузащитник и нападающий. На их место мы вязли новых игроков, но можно сказать, что они не оправдали надежд. Мы неплохо начали сезон, шли на первом месте, но как только начались травмы и дисквалификации, замен не нашлось. Получился небольшой спад, но мы не проигрывали, у нас были ничьи. Хотя этих очков, конечно, не хватило. Руководство посчитало, что лучше продолжать с другим тренерским штабом. Это стало сюрпризом. С руководством были нормальные отношения, требовалось только немножко терпения — до зимы. Мы все равно находились в лидирующей группе, в четырех очках от второго места. Здесь не приходится говорить о том, что результаты были совсем плохими», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

22 ноября клуб объявил об увольнении главного тренера Олега Василенко.

«Алания» набрала 31 очко в 19 играх и занимают 6-е место в Первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-reshenie-rukovodstva-alanii-ob-uvol-nenii-stalo-syurprizom/
Игорь Ледяхов
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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