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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:59

Гол Саадуева на 88-й минуте принес «Черноморцу» победу над «Ленинградцем» в Мелбет-Первой лиге

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Черноморец» обыграл «Ленинградец» на выезде в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте встречи забил полузащитник гостей Шамиль Саадуев.

«Черноморец» поднялся на 12-е место в таблице ФНЛ с 17 очками в 13 матчах. «Ленинградец» идет на 16-й строчке с 14 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
08 окт, 18:00. Петровский (Санкт-Петербург)
Ленинградец
0:1
Черноморец Н

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Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Черноморец (Новороссийск)
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