Гол Саадуева на 88-й минуте принес «Черноморцу» победу над «Ленинградцем» в Мелбет-Первой лиге

Сегодня, 19:59
«Черноморец» обыграл «Ленинградец» на выезде в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте встречи забил полузащитник гостей Шамиль Саадуев.
«Черноморец» поднялся на 12-е место в таблице ФНЛ с 17 очками в 13 матчах. «Ленинградец» идет на 16-й строчке с 14 очками.
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