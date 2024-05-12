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Сегодня, 18:58

«Химки» обыграли «Ленинградец» и снова возглавили таблицу первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» в гостях победили «Ленинградец» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

На 21-й минуте счет открыл Захар Волков. На 78-й минуте преимущество подмосковной команды удвоил Аршак Корян. Окончательный счет на 88-й минуте установил Бутта Магомедов.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Никита Морозов.

«Химки» (60 очков) вернулись на первое место в первой лиге за два тура до конца чемпионата. «Ленинградец» (30) идет 16-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
1:3
Химки

В параллельных матчах махачкалинское «Динамо» в гостях уступило «Акрону» (1:3) и опустилось на второе место в ФНЛ. Хет-трик за тольяттинцев оформил Никита Глушков. «Родина» на выезде в большинстве переиграла КАМАЗ (3:1).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
3:1
Динамо
Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:3
Родина

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
ФК КАМАЗ
ФК Ленинградец
ФК Родина
ФК Химки
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