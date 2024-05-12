«Химки» обыграли «Ленинградец» и снова возглавили таблицу первой лиги

«Химки» в гостях победили «Ленинградец» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

На 21-й минуте счет открыл Захар Волков. На 78-й минуте преимущество подмосковной команды удвоил Аршак Корян. Окончательный счет на 88-й минуте установил Бутта Магомедов.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Никита Морозов.

«Химки» (60 очков) вернулись на первое место в первой лиге за два тура до конца чемпионата. «Ленинградец» (30) идет 16-м в турнирной таблице.

В параллельных матчах махачкалинское «Динамо» в гостях уступило «Акрону» (1:3) и опустилось на второе место в ФНЛ. Хет-трик за тольяттинцев оформил Никита Глушков. «Родина» на выезде в большинстве переиграла КАМАЗ (3:1).