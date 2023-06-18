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Сегодня, 18:52

«Ленинградец» планирует играть в ФНЛ на «Кировце»

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, где команда планирует выступать после ухода с «Петровского».

«Ответ очевиден. На настоящий момент — это только «Кировец». Он является единственным стадионом, который подходит под требования. В Рощино сейчас идут ремонтные работы. Мы тут в пассивной роли находимся. Любое решение, которое будет, придется принять. А что делать? Конечно, всем будет грустно уходить с «Петровского», — приводит «Спорт День за Днем» слова пресс-атташе.

Со следующего сезона «Ленинградец» будет выступать в первой лиге. Команда была основана в 2018 году после расформирования «Тосно».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/leningradets-planiruet-igrat-v-pervoy-lige-na-kirovtse-posle-ukhoda-s-petrovskogo
Футбол
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