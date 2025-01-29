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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:01

«Ленинградец» проведет товарищеский матч со сборной Северной Кореи

Камила Абдурахманова
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«Ленинградец» проведет товарищеский матч с национальной командой КНДР. Игра состоится в Турции во время зимних сборов, сообщает telegram-канал «Мутко против».

Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

«Ленинградец», выступающий во Второй лиге (дивизион А, группа «Золото»), после 18 туров набрал 28 очков и занимает третью строчку турнирной таблицы. На втором месте находится костромской «Спартак» с 32 очками после 18 встреч. Лидирует в турнире «Челябинск», у которого 35 очков.

Источник: Telegram-канал «Мутко против»
ФК Ленинградец
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