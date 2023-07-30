30 июля в Санкт-Петербурге «Ленинградец» сыграет против «Родины» в матче 3-го тура первой лиги (ФНЛ). Встреча пройдет на стадионе «Петровский», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Ленинградец» — «Родина» можно будет в прямом эфире бесплатно во ВКонтакте в официальной группе МЕЛБЕТ Первой лиги.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями.

«Ленинградец» занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги с 4 очками. «Родина» — пятая с 4 баллами.

Первая лига 3 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры.