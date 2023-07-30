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Сегодня, 16:25

«Ленинградец» — «Родина»: смотреть прямую трансляцию матча первой лиги (видео онлайн)

Прямая трансляция матча первой лиги «Ленинградец» — «Родина» начнется в 18.00 мск 30 июля
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Дмитрий Парфенов.
Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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30 июля в Санкт-Петербурге «Ленинградец» сыграет против «Родины» в матче 3-го тура первой лиги (ФНЛ). Встреча пройдет на стадионе «Петровский», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Ленинградец» — «Родина» можно будет в прямом эфире бесплатно во ВКонтакте в официальной группе МЕЛБЕТ Первой лиги.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями.

«Ленинградец» занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги с 4 очками. «Родина» — пятая с 4 баллами.

Первая лига 3 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
30 июл, 18:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)
Ленинградец
Родина
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/
Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Родина
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