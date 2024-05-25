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Сегодня, 14:57

«Ленинградец» уступил «Торпедо» и вылетел из первой лиги

Алина Савинова
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«Ленинградец» дома проиграл «Торпедо» в матче заключительного тура Мелбет-Первой лиги — 2:3.

За хозяев голы в этой встрече забили Руслан Апеков и Руслан Казаков. У московской команды отличились Георгий Гонгадзе, Александр Иванков и Илья Стефанович.

«Ленинградец» (34) занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ-1 по итогам сезона и вылетел во вторую лигу. «Торпедо» (47) финишировало на 10-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
2:3
Торпедо М

В другом матче дня «Енисей» победил «Тюмень» (2:0). Команда из Красноярска с 51 очком стала шестой в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» (48) расположилась на 9-й строчке.

«Волгарь» в 34-м туре обыграл «Кубань» со счетом 2:0. Оба клуба лишились прописки в первом дивизионе. Команда из Астрахани набрала 34 очка и заняла 17-е место, а «Кубань» (23) оказалась на последней строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 09:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:0
Тюмень
Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:0
Кубань
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Енисей
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК Торпедо (Москва)
ФК Тюмень
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