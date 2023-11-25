«Ленинградец» на своем поле сыграет против «Тюмени» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Ленинградец» — «Тюмень» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Ленинградец» набрал 20 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Тюмени» 35 очков и 2-я строчка.

Узнать расписание матчей 20-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

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