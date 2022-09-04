Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Судейство

4 сентября, 21:45

Слуцкий о матче с «Аланией»: «До смешного пенальти «Рубин» полностью контролировал ход встречи»

Слуцкий считает, что до пенальти «Рубин» контролировал ход встречи с «Аланией»
Алексей Еремин

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил судейство в матче 8-го тура первой лиги против «Алании» (2:2).

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове — фол последней надежды — при счете 1:0 в нашу пользу. Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0. Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

В матче с «Аланией» главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Рубина», который реализовал нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков на 83-й минуте.

Казанский клуб после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» 11 сентября.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-do-penalti-my-polnostyu-kontrolirovali-igru
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
Алексей Сухой
22
7
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Кубань» сыграла вничью с «Волгарем» на своем поле

Домингес о посещении матча «Рубин» — «Алания»: «Ощущение будто вернулся домой»