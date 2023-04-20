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Сегодня, 20:42

Леонов рассказал, возможно ли приглашение Бердыева в Татарстан для развития футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, возможно ли на данный момент приглашение Курбана Бердыева в регион для развития футбола.

«Если вы помните, мы уже приглашали Курбана Бекиевича. Это ни к чему не привело. С той стороны инициативы нет. Поэтому я не в курсе ситуации», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».

10 апреля Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». В тот же момент сообщалось, что специалист был одним из кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/minsport-tatarstana-priglasit-berdy-eva-uzhe-priglashali-e-to-ni-k-chemu-ne-privelo/
Футбол
Первая лига
Владимир Леонов
Курбан Бердыев
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