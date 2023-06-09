Левит: «В РПЛ сражаются между собой госкорпорации, у «Ленинградца» таких средств нет»

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит рассказал, почему клубу будет сложно в ближайшие годы бороться за выход в РПЛ.

«Мы реально смотрим на вещи. В премьер-лиге между собой сражаются крупные бизнесы, госкорпорации, там миллиардные бюджеты. У нынешних акционеров и спонсоров «Ленинградца» возможностей тратить такие деньги на футбол нет. Поэтому наша задача на первых порах — закрепиться в первой лиге, успешно выступать в ней. Если в клуб придут более серьезные компании, для того чтобы его спонсировать, то почему бы не замахнуться на РПЛ? Все возможно. Но это точно не вопрос ближайших двух-трех лет», — приводит «РБ Спорт» слова Левита.

По итогам завершившегося сезона «Ленинградец» завоевал путевку в первую лигу. Команду тренирует бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков.