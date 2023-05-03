КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 19:12

Мацукатов заявил, что игрокам «Акрона» запрещено материться в быту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Алекс Мацукатов рассказал о правилах и штрафах, которые установлены в команде.

«У Калешина супердисциплина? 100 процентов. Я был в «Краснодаре», в других клубах хорошего уровня был на просмотре, но в «Акроне» все пожестче. Считаю, что это правильно. Время тренировки — 10-15% времени суток, а в остальное время мы должны сами себя контролировать и быть профессионалами за пределами поля. Калешин в интервью рассказывал, что в «Акроне» есть штрафы по 1000 рублей за мат. Я слышал об этом, эти штрафы распространяются даже на тренерский штаб. Но в игре, тренировках к этому относятся лояльно, всё-таки это эмоции — важная составляющая футбола. Но в быту нам такое себе позволять нельзя. Мы доверяем нашему тренеру. Если он считает, что нам запрещен алкоголь, этого надо придерживаться. Еще из особенностей: мы в специальном приложении заполняем опросники по утрам о своем физическом, психологическом состоянии, состоянии мышц — за пропуск получаешь штраф. Есть серьезный штраф за процент подкожного жира», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

Мацукатов перешел в «Акрон» из «Краснодара» на правах аренды в феврале 2023 года. За «Акрон» полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-akrona-macukatov-v-bytu-nam-nelzya-pozvolyat-sebe-mat-248143/
Алекс Мацукатов
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Обсудить
Читайте также
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Алании» Сиукаев: «При получении лицензии для РПЛ у нас не должно возникнуть проблем»