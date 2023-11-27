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Сегодня, 20:30

Магомедов разочарован выступлениями «Химок»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов дал оценку результатам команды в первой части сезона.

«У меня есть разочарование, потому что мы очень хотели завершить первую часть чемпионата на первом месте. Мы много очков потеряли в начале чемпионата. Теперь нам надо все это наверстывать во второй части сезона. У нас очень сильно обновился состав команды — процентов на 80 по сравнению с тем, который был в РПЛ. Сейчас, по сути, это уже другой коллектив. «Торпедо» тоже в прошлом сезоне выступало в РПЛ, и посмотрите, где оно находится сейчас», — приводит слова Магомедова «Евро-Футбол.Ру».

После 20 матчей «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005477395_butta_magomedov_est_razocharovanie_ot_vyistupleniya_himok_-_hoteli_zavershit_etu_chast_chempionata_na_pervom_meste
Бутта Магомедов
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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