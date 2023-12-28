Махачкалинское «Динамо» хочет купить игрока «Кубани» Махатадзе

Как стало известно «СЭ», махачкалинское «Динамо» хочет приобрести полузащитника «Кубани» Георгия Махатадзе.

По нашей информации, клуб из Махачкалы предлагает за 25-летнего футболиста 15 миллионов рублей. «Кубань» готова отпустить его за 25 миллионов рублей. Клубы продолжают вести переговоры.

В этом сезоне Махатадзе провел в Мелбет-Первой лиге 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 275 тысяч евро.

«Динамо» после 20 туров занимает первое место в ФНЛ, набрав 37 очков. «Кубань» идет на 15-м месте с 20 очками.