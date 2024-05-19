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Сегодня, 02:11

Махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Джикии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб заинтересован в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Сейчас сложно сказать, насколько реально подписание Джикии. Понятное дело, что у нас есть желание подписать Джикию, оно основывается на том, что это очень качественный футболист, личность и человек, который может объединить команду. Для нас это бесценный игрок. А остальное вы знаете, это профессиональный футбол, наполовину спорт, наполовину бизнес», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

Георгий Джикия. «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-dinamo-mahachkala-est-zhelanie-podpisat-dzhikiyu/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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