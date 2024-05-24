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Мелбет-Первая Лига. Новости

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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 08:17

Максим Астафьев стал новым главным тренером «Ленинградца»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ленинградец» объявил о назначении Максима Астафьева главным тренером команды.

41-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера с 22 апреля после отставки Сергея Кирьякова. Под руководством Астафьева команда провела 6 матчей, одержала 2 победы, потерпела 2 поражения и дважды сыграла вничью.

За 1 тур до конца сезона-2023/24 «Ленинградец» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 34 очками. Команда находится в зоне вылета и отстает на 1 очко от «Черноморца», идущего на 15-й строчке, позволяющей сохранить место в лиге.

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