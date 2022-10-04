Митрофанов: «Выборы президента ФНЛ прошли в честной и справедливой борьбе»

Митрофанов заявил, что выборы президента ФНЛ прошли в честной и справедливой борьбе

Максим Митрофанов, исполняющий обязанности генерального секретаря РФС, прокомментировал итоги выборов президента ФНЛ.

4 октября по итогам голосования общего собрания клубов лиги новым президентом стал Наиль Измайлов.

«Выборы президента ФНЛ прошли прекрасно, в честной и справедливой борьбе», — сказал Митрофанов.

За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова (президент «Легиона»), — 11. Один бюллетень по итогам выборов признан недействительным, еще один участник не проголосовал.

Срок полномочий нового президента ФНЛ составляет 4 года.