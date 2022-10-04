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Митрофанов: «Выборы президента ФНЛ прошли в честной и справедливой борьбе»

Митрофанов заявил, что выборы президента ФНЛ прошли в честной и справедливой борьбе
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Максим Митрофанов, исполняющий обязанности генерального секретаря РФС, прокомментировал итоги выборов президента ФНЛ.

4 октября по итогам голосования общего собрания клубов лиги новым президентом стал Наиль Измайлов.

«Выборы президента ФНЛ прошли прекрасно, в честной и справедливой борьбе», — сказал Митрофанов.

За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова (президент «Легиона»), — 11. Один бюллетень по итогам выборов признан недействительным, еще один участник не проголосовал.

Срок полномочий нового президента ФНЛ составляет 4 года.

Футбол
Первая лига
Максим Митрофанов
Наиль Измайлов
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Новым президентом ФНЛ стал Наиль Измайлов

Лахиялов поделился эмоциями по итогам голосования на пост президента ФНЛ