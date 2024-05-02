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Сегодня, 17:00

Митрофанов: «Алания» никак не сможет выйти в РПЛ, у нее нет стадиона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что «Алания» отозвала заявку на лицензию РФС-1, позволяющую выступать в РПЛ.

«Алания» подавала документы, но в какой-то момент отозвала свою заявку. Соответственно, команда никак не сможет выйти в РПЛ. У нее нет стадиона, и она уже никак не успевает его достроить. «Тюмень» точно не подала заявку, она поняла, что точно не пойдет в РПЛ. Остальные пока рассчитывают пройти лицензирование», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

После 29 туров первой лиги «Алания» занимает 8-е место, набрав 41 очко. На первой строчке находятся «Химки» (54), на второй — махачкалинское «Динамо» (52).

Источник: РБ Спорт
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
Максим Митрофанов
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