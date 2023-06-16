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Сегодня, 20:51

Манелов подписал контракт с «Торпедо» на три года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Московское «Торпедо» выкупило Ираклия Манелова у «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт рассчитан на три года.

Во второй части сезона-2022/23 20-летний нападающий провел в составе «Арсенала» на правах аренды. Всего в минувшем сезоне Ираклий Манелов провел 24 матча в Первой лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Также на его счету девять матчей в РПЛ и одна встреча в FONBET Кубке России.

Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро Его контакт с «Краснодаром» действовал до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/manelov-pereshel-v-torpedo-kontrakt-na-3-goda/
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Ираклий Манелов
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