Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:42

Маньяков считает, что Евсееву будут поступать предложения из РПЛ по окончании сезона

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный функционер Александр Маньяков высказался о ситуации с будущим главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

«Вадим Валентинович сконцентрирован на работе в Ярославле. Сейчас очень хороший шанс для «Шинника» с его небольшим бюджетом попасть в стыки. Минимальное количество очков отделяет клуб от четвертого места. Расклад очень интересный. Никто на «Шинник» перед сезоном не ставил, а Евсеев умеет работать. Считаю его одним из самых эффективных тренеров в стране. Предложения из премьер-лиги по окончании сезона будут. Но сейчас — Ярославль. Вадим собирал команду по крупицам, в зимнее окно усилился точечно, хотя была возможность взять больше игроков. И мы видим, что получается», — приводит «РБ Спорт» слова Маньякова.

Ранее сообщалось о том, что Евсеевым интересуется «Пари НН».

После 24 туров «Шинник» идет шестым в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-man-yakov-po-evseevu-budut-predlozheniya-iz-prem-er-ligi-po-okonchanii-sezona/
Вадим Евсеев
ФК Шинник
0
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Ледяхов пополнил тренерский штаб «Алании»