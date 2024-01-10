Масалитин поддержал назначение Тихонова в «Енисей»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поддержал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».

«Если Тихонов во время паузы в карьере занимался, изучал новые тенденции, анализировал — он готов к тренерской работе. Если нет, будет трудновато все вспоминать и применять на практике. Но я думаю, что он занимался собой, анализировал тенденции. «Енисей» близок к спартаковскому футболу, мелкий и средний пас. Такое назначение пойдет на пользу как Тихонову, так и «Енисею». Надо вспомнить, что Аленичев тоже работал в команде, но у него не получилось. Тихонову стоит проконсультироваться — ехать неподготовленным будет несолидно», — приводит слова Масалитина Betonmobile.

Тихонов был назначен главным тренером «Енисея» 10 января 2024 года. Ранее специалист работал в данном клубе в период с 2016 по 2017 год.

В первой части сезона-2023/24 Мелбет-Первой лиги красноярский клуб занял 10-е место, набрав 24 очка.