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Сегодня, 14:05

Масалитин — об Абаскале и Федотове: «Пожмут друг другу руки, выпьют по бокалу пива и разойдутся»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера красно-синих Владимира Федотова во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Понятно, что это все эмоции. Эмоции били через край и на поле, и до игры, и до сих пор бьют. Все никак не улягутся. Если Федотов виноват, то, наверное, найдут точки соприкосновения, друг другу руки пожмут, выпьют по бокалу пива и разойдутся. Если там кто-то виноват и другая сторона тоже желает примириться, думаю, проблем не будет. Но это уже не про футбол, это околофутбол. Оба тренера готовятся к следующим матчам. Это все просто раздувается до небес. В Европе руки не пожимают, и ничего в этом такого нет», — сказал Масалитин «СЭ».

Во время игры ЦСКА — «Спартак» у Федотова возник конфликт с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Российский специалист заявил испанцу: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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