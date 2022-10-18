Масалитин — об Абаскале и Федотове: «Пожмут друг другу руки, выпьют по бокалу пива и разойдутся»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера красно-синих Владимира Федотова во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Понятно, что это все эмоции. Эмоции били через край и на поле, и до игры, и до сих пор бьют. Все никак не улягутся. Если Федотов виноват, то, наверное, найдут точки соприкосновения, друг другу руки пожмут, выпьют по бокалу пива и разойдутся. Если там кто-то виноват и другая сторона тоже желает примириться, думаю, проблем не будет. Но это уже не про футбол, это околофутбол. Оба тренера готовятся к следующим матчам. Это все просто раздувается до небес. В Европе руки не пожимают, и ничего в этом такого нет», — сказал Масалитин «СЭ».

Во время игры ЦСКА — «Спартак» у Федотова возник конфликт с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Российский специалист заявил испанцу: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».