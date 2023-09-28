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Сегодня, 13:53

Mash: полузащитник тульского «Арсенала» Померко стал жертвой мошенников и потерял 2,4 миллиона рублей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Алексей Померко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник тульского «Арсенала» Алексей Померко стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, игрок обратился к своему другу и экс-защитнику молодежной сборной России Вячеславу Дмитриеву с просьбой приехать в «Москву-Сити», встретится с человеком и получить от него 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей), после чего отдать эти деньги некоему Исламу в обмен на криптовалюту. Эта сделка прошла удачно, поэтому Померко решил повторить операцию.

Хавбек позвонил Дмитриеву во второй раз с просьбой проделать все то же самое, но уже с суммой в 24,5 тысячи долларов (около 2,4 миллиона рублей). На этот раз Дмитриев перевел деньги и уехал из «Москвы-Сити», а Померко, проверив счет в приложении, не обнаружил перевода.

После этого полузащитник «Арсенала» перезвонил Дмитриеву и попросил того написать заявление в полицию. Правоохранительные органы начали розыск продавца криптовалюты и его автомобиля Mercedes-Benz G-Class.

Источник: Mash
Алексей Померко
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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