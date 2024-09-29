Маслов: «После «Торпедо» меня приглашали в четыре проекта»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов ответил, есть ли у него желание вернуться в московский клуб в будущем.

«С моей стороны будет неправильно это обсуждать. От моих желаний ничего нет зависит, — приводит Metaratings.ru слова Маслова. — После «Торпедо» меня приглашали в четыре проекта — два из ФНЛ, еще два — из второй лиги. Из РПЛ предложений не было. Я встречался со всеми, кто меня приглашал. Ездил к замгубернаторам, к мэрам городов, к президенту одного из клубов. Я со всеми встретился, со всеми поговорил. Единственное, куда я не отправился — это в «Шинник». Я сразу сказал, что не буду участвовать в конкурсе на пост генерального директора, который устроил клуб. Какие команды? Это надо говорить только после согласования с руководителями команд, которые меня приглашали. А то я сейчас скажу без их ведома, а им это не нужно».

Маслов был назначен президентом «Торпедо» 1 июня 2020 года и проработал до 18 августа 2022-го. После сезона-2021/22, в котором торпедовцы стали победителями ФНЛ и вернулись в РПЛ, Маслов был признан лучшим менеджером года в первой лиге.