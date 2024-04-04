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Мелбет-Первая Лига

4 апреля, 22:09

Маслов: «Увеличение квоты на легионеров в ФНЛ закроет все академии»

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов выступил против возможного увеличения квоты на легионеров в ФНЛ.

«Во-первых, хотелось бы послушать аргументы от инициаторов этой идеи. Может, я что-то пропустил, но, если говорить грубо, без аргументации, то, считаю, что для второй лиги это вообще не годится. Я категорический противник! Это закроет все академии. В РФС есть процесс лицензирования, где клубы обозначают суммы, которые вкладывает в свои академии. А зачем тогда они? Вот что вы скажете Сергею Николаевичу Галицкому, куда он будет отдавать своих ребят? Понятно, что у него есть своя команда в ФНЛ — но дальше куда?» — цитирует Маслова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что ФНЛ предлагает увеличить количество легионеров в заявке клубов первой лиги до 7 игроков, на поле разрешить выходить не более 5 футболистам, а во второй лиге — включать в заявку 3 игрока на сезон не старше 23 лет.

В настоящее время в заявке клуба ФНЛ-1 на сезон может быть не больше 4 иностранцев, во второй лиге легионеры запрещены.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
Денис Маслов
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