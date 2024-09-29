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Сегодня, 15:52

Маслов: «В «Торпедо» нет общего коллектива, который способен решить задачу по выходу в РПЛ»

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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов оценил вероятность возвращения московской команды в РПЛ.

«Мое мнение — в «Торпедо» сегодня нет общего коллектива, который способен решить задачу по выходу в РПЛ, — приводит Metaratings.ru слова Маслова. — Сейчас в клубе нет синергии между руководством, игроками и персоналом. Я согласен с Канчельскисом: народная команда — это «Торпедо». Вот так оно и есть на самом деле. Во времена нашего присутствия в клубе мы и исходили из того, что вокруг нашей победы надо объединить всех».

«Торпедо» вернулось в РПЛ в сезоне-2022/23, но заняло последнее место и вылетело в первую лигу.

После 11 матчей этого сезона «автозаводцы» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком. В воскресенье «Торпедо» дома примет «Сочи» (начало — в 17:00 мск).

Источник: metaratings.ru
ФК Торпедо (Москва)

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