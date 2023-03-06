Матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск» посетят больше болельщиков, чем было на игре «Спартака» и «Урала»

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян высказался о предполагаемой посещаемости матча 21-го тура Первой лиге, в котором калининградская команда встретится с клубом «СКА-Хабаровск».

«На данный момент реализовано 7500 билетов из-за игры в будний день. При этом, как показывает практика, перед матчем может быть всплеск в сторону повышения посещаемости. Поэтому рассчитываем, что на матче будет до 10 тысяч зрителей. Оставляем шанс болельщикам приятно удивить нас и превзойти наши ожидания», — приводит слова Аракеляна Metaratings.ru.

На московских матчах 18-го тура РПЛ была зафиксирована рекордно низкая посещаемость: встречу «Спартака» и «Урала» на стадионе посмотрели 4281 человек, а на игре «Динамо» — «Крылья Советов» посещаемость составила 4943 человека. Напомним, что на стадионах Первой лиги, в отличие от арен РПЛ, не применяется закон о Fan ID.

«Балтика» примет дальневосточную команду на домашней арене 6 марта в 20.00 по московскому времени.