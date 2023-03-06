0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:45

Матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск» посетят больше болельщиков, чем было на игре «Спартака» и «Урала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян высказался о предполагаемой посещаемости матча 21-го тура Первой лиге, в котором калининградская команда встретится с клубом «СКА-Хабаровск».

«На данный момент реализовано 7500 билетов из-за игры в будний день. При этом, как показывает практика, перед матчем может быть всплеск в сторону повышения посещаемости. Поэтому рассчитываем, что на матче будет до 10 тысяч зрителей. Оставляем шанс болельщикам приятно удивить нас и превзойти наши ожидания», — приводит слова Аракеляна Metaratings.ru.

На московских матчах 18-го тура РПЛ была зафиксирована рекордно низкая посещаемость: встречу «Спартака» и «Урала» на стадионе посмотрели 4281 человек, а на игре «Динамо» — «Крылья Советов» посещаемость составила 4943 человека. Напомним, что на стадионах Первой лиги, в отличие от арен РПЛ, не применяется закон о Fan ID.

«Балтика» примет дальневосточную команду на домашней арене 6 марта в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-baltike-ozhidayut-do-10-tysyach-bolelshikov-na-stadione-na-matche-so-ska-khabarovsk-233264/
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК СКА-Хабаровск
1
Обсудить
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Алания» объявила, что до конца сезона будет выступать на «Ахмат Арене»