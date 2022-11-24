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Судейство

24 ноября, 20:44

Матч первой лиги впервые пройдет с использованием ВАР

Анна Горшкова
Корреспондент
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Игра между «Арсеналом» и «Балтикой» станет первым матчем первой лиги, на которой будет работать система ВАР.

Как сообщает РФС, по результатам работы на тестовом матче и после консультаций с клубами и лигой, федерация примет решение о возможности использования видеоассистентов арбитра на других матчах первой лиги.

Бригада арбитров матча «Арсенал» — «Балтика»: главный судья — Антон Фролов, ассистенты — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов, резервный судья — Ярослав Хромей, ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Арам Петросян.

Матч между этими команда пройдет завтра, 25 ноября. Начало — в 19.00 мск.

Источник: РФС
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
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