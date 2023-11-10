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Сегодня, 18:57

Матч сборных ФНЛ и медиалиги пройдет 1 декабря в Каспийске

Алина Савинова
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Стала известна дата и время проведения матча между сборными ФНЛ и медиалиги.

Игра состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Встреча пройдет по правилам Медийной футбольной лиги — команды сыграют два тайма по 30 минут чистого времени. Билеты на игру можно будет приобрести в ближайшее время.

Главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин из «Акрона». Команду медиалиги могут возглавить тренеры «Титана» и «БроукБойз» — Шамиль Курбанов и Игорь Звездин соответственно.

Источник: https://t.me/FNL_org/4
Футбол
Первая лига
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