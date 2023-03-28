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Судейство

Сегодня, 21:48

Матчи в ФНЛ пройдут без судей РПЛ и ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Определены арбитры и инспекторы матчей 25-го тура первой лиги, которые пройдут 1 и 2 апреля. Как сообщает сайт ФНЛ, назначения получили:

«Родина» — «Акрон» — Сергей Цыганок (Владивосток), Степан Щербаков (Омск), Юрий Ярушкин (Вологда), резервный Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор Игорь Писанко (Новосибирск);

«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — Михаил Черемных (Пермь), Михаил Кистанов (Энгельс), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья Данил Каширин (Уфа), инспектор Андрей Иванов (Кострома);

«Енисей» — «Краснодар-2» — Ранэль Зияков (Набережные Челны), Наиль Сейфетдинов (Казань), Федор Валявин (Саратов), резервный Александр Сединкин (Омск), инспектор Сергей Андреев (Новосибирск);

«Рубин» — «Велес» — Сергей Куликов (Саранск), Руслан Шекемов (Нальчик), Евгений Синянский (Ярославль), резервный Герман Коваленко (Казань), инспектор Александр Костин (Московская область);

«Динамо» Мх — «Балтика» — Олег Соколов, Сергей Каруненко, Александр Чекалин (все — Воронеж), резервный Богдан Головко (Волгоград), инспектор Андрей Бутенко (Москва);

«Волга» — «Волгарь» — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), Алексей Линкин (Воронеж), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный Владислав Рыбаков (Ульяновск), инспектор Василий Правило (Краснодар);

«КАМАЗ» — «Алания» — Игорь Низовцев (Нижний Новгород), Сергей Архипов (Ульяновск), Артур Зайнагутдинов (Уфа), резервный Игорь Захаров (Казань), инспектор Виктор Клепиков (Екатеринбург);

«Нефтехимик» — «Арсенал» — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону), Александр Приходько (Москва), Илья Довольнов (Тюмень), резервный Ваге Чичилян (Московская область), инспектор Лев Антонов (Владимир);

«Кубань» — «Шинник» — Константин Юданов, Артем Перов, Виктор Медведев, резервный Андрей Зубов (все — Москва), инспектор Сергей Романов (Новосибирск).

В этот раз департамент судейства не назначил ни на одну из игр судью из РПЛ (если не считать ассистентов Наиля Сейфетдинова и Сергея Каруненко), также в отличие от последних туров не будут использоваться видеоассистенты.

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