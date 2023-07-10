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Судейство

Сегодня, 17:40

Матчи первого тура ФНЛ будут судить арбитры премьер-лиги

Александр Бобров
Шеф-редактор
Артем Любимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ФНЛ объявила имена судей и инспекторов матчей 1-го тура первой лиги, которые пройдут с 15 по 17 июля. Назначения получили:

«Торпедо» — «Динамо» — Артем Любимов, Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков (все — Санкт-Петербург), резервный Максим Перезва (Раменское), инспектор Алексей Монахов (Москва);

«Родина» — «Сокол» — Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин (оба — Ленинградская область), резервный Максим Перезва (Раменское), инспектор Василий Правило (Краснодар);

«Нефтехимик» — «Волгарь» — Василий Казарцев, Рашид Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Алексей Воронцов (Ярославль), резервный Герман Коваленко (Казань), инспектор Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону);

«Акрон» — «КАМАЗ» — Рафаэль Шафеев (Волгоград), Алексей Стипиди (Краснодар), Максим Ковалев (Реутов), резервный Егор Егоров (Нижний Новгород), инспектор Виктор Лебедев (Санкт-Петербург);

«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — Сергей Цыганок (Владивосток), Дмитрий Семенов, Рустам Мухтаров (оба — Петрозаводск), резервный Антон Анопа (Благовещенск), инспектор Виктор Клепиков (Екатеринбург);

«Арсенал» — «Ленинградец» — Алексей Сухой (Люберцы), Александр Богданов (Верея), Арам Петросян (Бронницы), резервный Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор Андрей Комаров (Волгоград);

«Кубань» — «Енисей» — Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Ширяев (Ставрополь), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), резервный Юрий Карпов (Петрозаводск), инспектор Алексей Сулимов (Смоленск);

«Черноморец» — «Алания» — Алексей Амелин (Тула), Дмитрий Чельцов (Москва), Михаил Иванов (Кострома), резервный Юрий Карпов (Петрозаводск), инспектор Александр Костин (Москва);

«Тюмень» — «Химки» — Евгений Кукуляк (Калуга), Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов (оба — Москва), резервный Евгений Галимов (Екатеринбург), инспектор Лев Антонов (Владимир).

Любопытно, что на восемь из девяти встреч назначены арбитры РПЛ. Единственный судья ФНЛ — Абросимов. Все 18 ассистентов представляют премьер-лигу.

Москвич Мурашов 15 июля должен работать в Петербурге на игре «Нефтчи» — «Фенербахче», а на 17-е число ему запланировали матч в Тюмени.

Странно, но в стартовом туре у Перезвы и Карпова по две игры в качестве резервных.

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