Маурисио о назначении Ари спортивным директором «Торпедо»: «Верю, что он поможет клубу достичь всех целей»

Бывший футболист «Ахмата» и «Зенита» Маурисио в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о назначении экс-нападающего сборной России Ари на пост спортивного директора «Торпедо».

«Это хорошая новость. Когда Ари вернулся из России в Бразилию, то собрал неплохую собственную профессиональную команду. Мы редко с ним общаемся, так как жили в разных городах, а сейчас и в разных странах. Но его назначение в «Торпедо» — это отличный вариант. «Торпедо» хорошая команда, которая бьется за выход в РПЛ. Верю, что Ари поможет клубу достичь всех целей», — сказал Маурисио «СЭ»

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.