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Сегодня, 13:06

Маурисио о назначении Ари спортивным директором «Торпедо»: «Верю, что он поможет клубу достичь всех целей»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Ахмата» и «Зенита» Маурисио в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о назначении экс-нападающего сборной России Ари на пост спортивного директора «Торпедо».

«Это хорошая новость. Когда Ари вернулся из России в Бразилию, то собрал неплохую собственную профессиональную команду. Мы редко с ним общаемся, так как жили в разных городах, а сейчас и в разных странах. Но его назначение в «Торпедо» — это отличный вариант. «Торпедо» хорошая команда, которая бьется за выход в РПЛ. Верю, что Ари поможет клубу достичь всех целей», — сказал Маурисио «СЭ»

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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