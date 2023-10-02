Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 12-го тура

Сегодня, 21:00
В понедельник, 2 октября завершился 12-й тур Мелбет-Первой лиги-2023/24.
Лидером турнирной таблицы является махачкалинское «Динамо» с 24 очками. Вторую строчку занимает «Алания», также набравшая 24 очка, но уступающая лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте — «Химки» с 20 очками.
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|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Динамо-Махачкала
|
12
|
7
|
3
|
2
|
14-5
|
24
|
2
|
Алания
|
12
|
7
|
3
|
2
|
14-9
|
24
|
3
|
Химки
|
12
|
6
|
2
|
4
|
15-12
|
20
|
4
|
Тюмень
|
12
|
5
|
4
|
3
|
18-13
|
19
|
5
|
Шинник
|
12
|
6
|
1
|
5
|
16-15
|
19
|
6
|
Акрон
|
12
|
5
|
3
|
4
|
15-9
|
18
|
7
|
СКА-Хабаровск
|
12
|
5
|
3
|
4
|
15-12
|
18
|
8
|
Сокол
|
12
|
5
|
3
|
4
|
12-16
|
18
|
9
|
Родина
|
12
|
4
|
5
|
3
|
19-15
|
17
|
10
|
Торпедо
|
12
|
5
|
2
|
5
|
12-13
|
17
|
11
|
КАМАЗ
|
12
|
4
|
4
|
4
|
8-9
|
16
|
12
|
Арсенал
|
12
|
3
|
6
|
3
|
10-12
|
15
|
13
|
Енисей
|
12
|
4
|
2
|
6
|
16-16
|
14
|
14
|
Ленинградец
|
12
|
3
|
5
|
4
|
10-14
|
14
|
15
|
Черноморец
|
12
|
2
|
8
|
2
|
13-13
|
14
|
16
|
Нефтехимик
|
12
|
3
|
3
|
6
|
8-14
|
12
|
17
|
Кубань
|
12
|
1
|
3
|
8
|
6-15
|
6
|
18
|
Волгарь
|
12
|
0
|
6
|
6
|
9-18
|
6
Следующий, 13-й тур ФНЛ пройдет с 7 по 9 октября.