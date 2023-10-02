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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:00

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 12-го тура

«Енисей» — «Динамо» (Махачкала).
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)
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В понедельник, 2 октября завершился 12-й тур Мелбет-Первой лиги-2023/24.

Лидером турнирной таблицы является махачкалинское «Динамо» с 24 очками. Вторую строчку занимает «Алания», также набравшая 24 очка, но уступающая лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте — «Химки» с 20 очками.

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Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Динамо-Махачкала

12

7

3

2

14-5

24

2

Алания

12

7

3

2

14-9

24

3

Химки

12

6

2

4

15-12

20

4

Тюмень

12

5

4

3

18-13

19

5

Шинник

12

6

1

5

16-15

19

6

Акрон

12

5

3

4

15-9

18

7

СКА-Хабаровск

12

5

3

4

15-12

18

8

Сокол

12

5

3

4

12-16

18

9

Родина

12

4

5

3

19-15

17

10

Торпедо

12

5

2

5

12-13

17

11

КАМАЗ

12

4

4

4

8-9

16

12

Арсенал

12

3

6

3

10-12

15

13

Енисей

12

4

2

6

16-16

14

14

Ленинградец

12

3

5

4

10-14

14

15

Черноморец

12

2

8

2

13-13

14

16

Нефтехимик

12

3

3

6

8-14

12

17

Кубань

12

1

3

8

6-15

6

18

Волгарь

12

0

6

6

9-18

6

Следующий, 13-й тур ФНЛ пройдет с 7 по 9 октября.

Футбол
Первая лига
0
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