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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:37

Мендель назвал Калининград городом европейского уровня

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель ответил на вопрос о жизни в Калининграде.

«Раньше, когда приезжал в Калининград на игры, не было возможности посмотреть город. На сегодняшний день вместе с семьей побывали во многих местах Калининграда. Очень нравится этот город, уютный, чистый, европейского уровня. Воронеж тоже был очень комфортным городом для моей семьи», — цитирует Менделя «РБ Спорт».

29-летний хавбек перешел в «Балтику» из «Факела» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в Мелбет-Первой лиге, отличившись одной голевой передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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