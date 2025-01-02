Мендель заявил, что им интересовались клубы из Венгрии, Кипра и Греции

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель рассказал, из каких стран ему поступали предложения в летнее трансферное окно.

«Венгрия, Кипр, Греция. У меня было три реальных предложения в Греции, одна команда из топ-5. Также было два предложения на Кипре, обе команды играют в еврокубках. Они меня беспокоили вплоть до перехода в «Балтику». После удачного осеннего отрезка все варианты из Греции и Кипра вернулись с предложениями, но я в первую очередь хотел бы решить задачу с «Балтикой», — цитирует Менделя «РБ Спорт».

В начале сентября 29-летний футболист перешел в «Балтику». До этого он играл за «Факел» в РПЛ. В составе калининградской команды Мендель провел 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.