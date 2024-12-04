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Metaratings: Крицюк близок к расторжению контракта с «Тюменью» и возвращению в Португалию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк близок к расторжению контракта с клубом по обоюдному согласию сторон, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, у Крицюка есть договоренность с «Тюменью», что его отпустят зимой при желании со стороны самого вратаря. У вратаря есть два потенциальных варианта в Португалии, где он долго выступал в «Браге», «Риу Аве», «Беленесеше» и «Жил Висенте». Речь идет о Сегунде — втором по силе португальском футбольном дивизионе.

За «Тюмень» Крицюк выступает с августа 2024 года и провел шесть матчей — по три в первой лиге и в Кубке России.

Источник: Metaratings.ru
Станислав Крицюк
ФК Тюмень
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