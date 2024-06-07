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Сегодня, 19:57

Metaratings: Федотов входит в список претендентов на пост главного тренера «Балтики»

Руслан Минаев
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вошел в шорт-лист на пост главного тренера «Балтики», сообщает Metaratings.ru.

Также клуб из Калининграда могут возглавить Сергей Юран, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Дмитрий Аленичев.

По данным источника, Федотов не планирует работать в клубе из первой лиги.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела из РПЛ. Также команда проиграла «Зениту» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России. Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев после кубкового матча.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Евсеев
Дмитрий Аленичев
Сергей Юран
Первая лига
ФК Балтика
Владимир Федотов (тренер)
Сергей Ташуев
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