Мичков рассказал, как впервые поехал за границу с «Торпедо»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о своем непростом детстве.

«В 1992-м я впервые поехал за границу с «Торпедо», в Италию, в кроссовках матери. По размеру ноги с нею уже сравнялся. И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало. В Италии нам какую-то одежду дали. Даже не особо ношеную. В тех кожаных кроссовках я проходил год. Вы спросили про детство... На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения», — приводит слова Мичкова Sport24.

После 28 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков.