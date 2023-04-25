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Сегодня, 17:32

Мичков рассказал, как впервые поехал за границу с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о своем непростом детстве.

«В 1992-м я впервые поехал за границу с «Торпедо», в Италию, в кроссовках матери. По размеру ноги с нею уже сравнялся. И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало. В Италии нам какую-то одежду дали. Даже не особо ношеную. В тех кожаных кроссовках я проходил год. Вы спросили про детство... На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения», — приводит слова Мичкова Sport24.

После 28 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-michkov-o-90-kh-deneg-ne-khvatalo-poyekhal-v-italiyu-v-krossovkakh-materi-v-tekh-chto-poluchil-v-italii-prokhodil-god
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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