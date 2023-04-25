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Сегодня, 21:37

Мичков рассказал о том, встречались ли ему переписанные футболисты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о том, встречались ли ему переписанные футболисты.

«В советское время это было в южных республиках. А в моем поколении — один-два игрока, может. Помню турнир во Франции с юношеской сборной России. Там топ-8 сборных участвовали. Мы почему-то младше всех: 1979-1980 года рождения, а остальные только 1979-го. С нами жили камерунцы, им исполнилось по 15 лет. И у половины — уже кольца. Реально мужики уже, машины. Мы на их фоне — пацаны пацанами, будто нам по десять лет. Вероятно, в сборной Камеруна что-то было не чисто», — приводит слова Мичкова Sport24.

После 28 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-eks-futbolist-yunosheskoy-sbornoy-rossii-michkov-u-poloviny-kameruntsev-koltsa-muzhiki-mashiny-chto-to-bylo-ne-chisto
Первая лига
ФК Балтика
0
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