Мичков рассказал о том, встречались ли ему переписанные футболисты

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о том, встречались ли ему переписанные футболисты.

«В советское время это было в южных республиках. А в моем поколении — один-два игрока, может. Помню турнир во Франции с юношеской сборной России. Там топ-8 сборных участвовали. Мы почему-то младше всех: 1979-1980 года рождения, а остальные только 1979-го. С нами жили камерунцы, им исполнилось по 15 лет. И у половины — уже кольца. Реально мужики уже, машины. Мы на их фоне — пацаны пацанами, будто нам по десять лет. Вероятно, в сборной Камеруна что-то было не чисто», — приводит слова Мичкова Sport24.

После 28 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков.