Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:38

Мичков рассказал, почему решил вернуться в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, почему решил вернуться в Россию.

«Я вернулся из Швейцарии в начале 2003 года, дальше играл в России еще лет десять, и в Европе уже особо не осталось связей. На французском могу говорить, да — но недостаточно, чтобы устроиться там тренером. Все мои друзья, родственники в России. Я хотел жить на родине. Через какое-то время ко всему привыкаешь, но из России не перевезешь окружение. Поэтому я буду жить здесь», — приводит слова Мичкова Sport24.

Мичков выступал за бельгийский «Харельбеке» с 1999 по 2001 год и швейцарский «Серветт» с 2001 по 2003 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-khotel-zhit-na-rodine-i-budu-poigravshiy-v-yevrope-futbolnyy-trener-michkov-o-tom-pochemu-vernulsya-v-rossiyu
ФК Балтика
1
Обсудить
Читайте также
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС
В Москве во время операции умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мичков заявил, что Вторая лига умирает

Мичков вспомнил о своем опыте выступлений за воронежский «Факел»