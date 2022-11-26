Вилков: «Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире»

26 ноября, 21:35
Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».
«Своевременная отставка. Во время зимней паузы новый тренер спокойно может перезагрузить команду, что-то переформатировать. Весной мы увидим уже другой «Рубин», он будет серьезно нацелен на возвращение в РПЛ.
Слуцкий сказал, что он великолепно отработал в казанском клубе. Так говорить — перебор. Звучит издевательски по отношению к болельщикам «Рубина». Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошел с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире", — приводит слова Вилкова Sport24.
15 ноября, «Рубин» сообщил о том, что Слуцкий принял решение покинуть клуб. Российский тренер ушел из команды по собственному желанию.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в первую лигу, заняв 15-е место в РПЛ. В текущем сезоне команда с 34 очками занимает 4-е место в таблице ФНЛ.
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