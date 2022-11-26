Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

26 ноября, 21:35

Вилков: «Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Своевременная отставка. Во время зимней паузы новый тренер спокойно может перезагрузить команду, что-то переформатировать. Весной мы увидим уже другой «Рубин», он будет серьезно нацелен на возвращение в РПЛ.

Слуцкий сказал, что он великолепно отработал в казанском клубе. Так говорить — перебор. Звучит издевательски по отношению к болельщикам «Рубина». Команда вылетела из РПЛ, а он говорит, что отработал великолепно. Может, он сошел с ума. Если Слуцкий великолепно отработал в «Рубине», то я лучший судья в мире", — приводит слова Вилкова Sport24.

15 ноября, «Рубин» сообщил о том, что Слуцкий принял решение покинуть клуб. Российский тренер ушел из команды по собственному желанию.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в первую лигу, заняв 15-е место в РПЛ. В текущем сезоне команда с 34 очками занимает 4-е место в таблице ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-26-vilkov-slutskiy-skazal-chto-velikolepno-otrabotal-v-rubine-mozhet-on-soshel-s-uma

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
1
2
Читайте также
В Норвегии призвали наказать футболиста Ондуа за использование флага России на ЧМ-2022
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Балтика» с крупным счетом обыграла тульский «Арсенал»