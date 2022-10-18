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Сегодня, 18:29

Министерство спорта Башкортостана окажет финансовую поддержку «Уфе»

Алина Савинова

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов прокомментировал информацию о финансовых трудностях в «Уфе».

«Республика Башкортостан 12 лет финансирует клуб за счет внебюджетных источников. В 2022 году финансирование клуба осуществляется, в том числе, за счет бюджета Республики Башкортостан. Учредители футбольного клуба «Уфа» и генеральный директор принимают решения самостоятельно и не всегда согласуют их с Министерством спорта Республики Башкортостан. Несмотря на это, мы неоднократно отмечали о своей заинтересованности в развитии футбола, в том числе профессионального.

В связи с этим отмечаем, что до конца текущего года планируется оказать дополнительную финансовую поддержку клубу также за счет внебюджетных источников для продолжения участия клуба в чемпионате. Поддержка клуба будет продолжена, — цитирует Хабибова Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что сотрудники клуба получили уведомление о сокращении.

16 октября появилась информация о том, что руководство «Уфы» обратилось к министру спорта Республики Башкортостан Руслану Хабибову с просьбой о финансовой помощи.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-minsporta-bashkortostana-zayavili-chto-okazhut-podderzhku-futbolnomu-klubu-ufa-1388725/
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Газизов — о финансовых проблемах «Уфы»: «Все сотрудники клуба получили уведомления о сокращении. Я в том числе»