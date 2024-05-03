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Сегодня, 16:00

Министр спорта Красноярского края назвал избыточным суровым наказание тренера «Енисея» Тихонова: «Клуб будет подавать апелляцию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Краснодарского края Денис Петровский в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей за слова в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:3).

«Клуб будет подавать апелляцию на данное решение КДК РФС. Считаю, что данное решение избыточно суровым. Удивила формулировка. Андрея Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может субъективной, может быть не верной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен, на мой субъективный взгляд», — сказал «СЭ» Петровский.

«Енисей» после 29 тура занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков.

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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В КДК заявили, что «Енисей» может оспорить дисквалификацию Тихонова